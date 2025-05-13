Arzu neden intihar etti? Eşine ve kayınvalidesine eziyet suçlaması!
Ordu'da 20 yaşındaki Arzu A.'nın intiharının üzerindeki sır perdesi aralanıyor. Genç kadının eşi ile kayınvalidesi gözaltına alındı. C.A. isimli eş tutuklandı, kayınvalide ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ordu'da 20 yaşındaki bir kadın Anneler Günü'nde canına kıydı.
Acı olay 11 Mayıs'ta Çaybaşı ilçesinde yaşandı. Arzu A. isimli kadın evinin yakınındaki ağaçta asılı halde bulundu.
Genç kadının intiharını şüpheli bulan savcılık, soruşturma başlattı.
Emniyet güçleri olay yerinde ve evde ayrıntılı inceleme yaptı.
Arzu'nun eşi C.A. ve kayınvalidesi K.A. gözaltına alındı.
EŞE VE KAYINVALİDEYE EZİYET SUÇLAMASI
Derinleştirilen soruşturmada C.A.'nın eşine yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı ve ona eziyet ettiği ayrıntısına ulaşıldı.
Aynı zamanda, kayınvalide K.A.'nın da gelinine kötü davrandığı öne sürüldü.
Gözaltındaki işlemlerinin ardından eş C. ve anne K. Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.A. eşe karşı eziyet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayınvalide ise gelinine karşı eziyet ve kötü davranma suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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