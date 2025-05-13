Arzu neden intihar etti? Eşine ve kayınvalidesine eziyet suçlaması!

Emniyet güçleri olay yerinde ve evde ayrıntılı inceleme yaptı.

EŞE VE KAYINVALİDEYE EZİYET SUÇLAMASI

Derinleştirilen soruşturmada C.A.'nın eşine yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı ve ona eziyet ettiği ayrıntısına ulaşıldı.

Aynı zamanda, kayınvalide K.A.'nın da gelinine kötü davrandığı öne sürüldü.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından eş C. ve anne K. Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.A. eşe karşı eziyet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayınvalide ise gelinine karşı eziyet ve kötü davranma suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.