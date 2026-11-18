Arzu'nun katledildiği makaslı vahşet için istenen ceza belli oldu
18.11.2026 10:32
Davanın bir sonraki duruşmasında kararın çıkması bekleniyor.
Bursa'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını 146 makas darbesiyle katleden sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanık Salican Mehmet ise tahliyesini istedi.
Olay, 3 Kasım 2025'te saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Arzu Khalılova ile dini nikahla birlikte yaşadığı Salican Mehmet arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet, dört ve bir yaşlarındaki iki kızının annesi Khalılova'ya makasla saldırdı.
Alt katta oturan ve sesleri duyup üst kata çıkan Salican Mehmet'in annesi F.M., Arzu Khalılova'nın yerde yattığını görünce durumu eşi İ.M.'ye bildirdi. İ.M.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı halde hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamamıştı.
146 KEZ MAKASLA SALDIRDI
Mehmet elinde makasla yakalanırken, yaralı olarak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Khalılova yaşamını yitirdi.
Otopside Khalılova'nın vücudunun değişik yerlerinde toplam 146 makas girişi olduğu, bunların 72'sinin tek başına ölümcül nitelikte olduğu belirlendi. Cenaze, işlemlerinin ardından toprağa verildi.
SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Salican Mehmet'in kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu bulundurma, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından sekiz kaydı olduğu, yine öldürdüğü Arzu Khalılova'ya yönelik eylemi nedeniyle hakkında reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı.
Katil zanlısı davada tahliyesini istedi.
AKIL SAĞLIĞI YERİNDE
Hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mehmet'in, yargılanmasına Bursa 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Duruşmaya tutuklu sanık ile Arzu Khalılova'nın annesi Zülfiye Halil, sanığın babası İ.M. ve taraf avukatları katıldı.
Önceki duruşmada istenen İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’nden gelen sanığın akli melekelerinin yerinde olduğuna dair rapor için söz verilen sanık, pişman olduğunu ve olay anında kendinde olmadığını dile getirerek tahliyesini talep etti.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Salican Mehmet'in savunmasının ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Savcı, 72'si iç organlara gelecek ve tek başına ölümcül olmak üzere toplamda 146 makas darbesiyle ölümün gerçekleştirilmesi nedeniyle sanığını canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.
EK SÜRE TALEBİ KABUL EDİLDİ
Mütalaayı kabul etmediklerini dile getiren sanık Salican Mehmet’in avukatı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Raporu'na itiraz ederek yeniden rapor düzenlenmesini talep ederek, mütalaaya karşı ek süre talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.