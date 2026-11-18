AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mehmet'in, yargılanmasına Bursa 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık ile Arzu Khalılova'nın annesi Zülfiye Halil, sanığın babası İ.M. ve taraf avukatları katıldı.

Önceki duruşmada istenen İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’nden gelen sanığın akli melekelerinin yerinde olduğuna dair rapor için söz verilen sanık, pişman olduğunu ve olay anında kendinde olmadığını dile getirerek tahliyesini talep etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Salican Mehmet'in savunmasının ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Savcı, 72'si iç organlara gelecek ve tek başına ölümcül olmak üzere toplamda 146 makas darbesiyle ölümün gerçekleştirilmesi nedeniyle sanığını canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

EK SÜRE TALEBİ KABUL EDİLDİ

Mütalaayı kabul etmediklerini dile getiren sanık Salican Mehmet’in avukatı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Raporu'na itiraz ederek yeniden rapor düzenlenmesini talep ederek, mütalaaya karşı ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.