Arzu'yu 75 bıçak darbesiyle öldüren zanlı tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2’nci Birol Sokak’taki evde, birlikte yaşayan Arzu Khalılova (20) ile sevgilisi Salican Mehmet (27) arasında 3 Kasım’da saat 15.00 sıralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada Mehmet, Khalılova’yı bıçaklamıştı. Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet, elinde bıçakla yakalanıp gözaltına alınmıştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Arzu Khalılova’nın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi. Khalılova'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından, bugün, Değirmenlıkızık Yeni Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin 3,5 ve 2 yaşlarında 2 kız çocuğu olduğu belirtildi.

Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Salican Mehmet ifadesinde, “Arzu, alışveriş yapmak için dışarı çıkacaktı. Çocuklara benim bakmamı söyleyince, sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım." demişti.

Zanlı, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.