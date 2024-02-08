Asabi mal sahibi sakinleşti: Çık iki ay kira almayayım

İstanbul Pendik'te Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan bir dükkanın sahibi Osman Kızıltaş, kiracısından 50 bin TL kira istedi.

Kiracı ise mevcutta 10 bin TL olan kirasının yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL olmasını istedi. Kirası 50 bin TL olmadığı takdirde kiracısının çıkmasını isteyen dükkan sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmada dükkan sahibi tehditlerde bulunarak, "Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık. Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" dedi.

Kızıltaş'ın sözleri haber oldu. Birkaç gündür konuşulan bu uyarının ardından Kızıltaş, açıklama yaparak kendini savundu.

8 yıllık kiracısının kendisine düzenli ödeme yapmadığını, kira bedeli olarak kiracının kendisine piyasa değerinden daha düşük ücretler ödediğini iddia eden Kızıltaş, dükkanı kendisinin kullanacağı gerekçesiyle kiracısının dükkandan çıkmasını istediğini savundu. Kızıltaş, kiracısının ise 'Bana 200 bin TL vereceksin yoksa dükkandan çıkmam' dediğini iddia etti.