ASAL sevk başvurusu nedir, nasıl yapılır? Askerlik sülüs belgesi nereden ve nasıl alınır?

ASAL sevk başvurusu ve sülüs belgesi hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte, sevk belgesi olarak da bilinen sülüs belgelerinin nasıl alınacağı sorgulanmaya başladı. İşte ayrıntılar.



SÜLÜS BELGESİ NEDİR?



Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.

SÜLÜS BELGESİ NASIL VE NASIL ALINIR?



Sevk belgesi yani sülüs belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.



Sevk belgesi olmaksızın yükümlülerin zorunlu askerlik hizmeti kapsamında birliklere kabulü mümkün değildir.

ASAL SEVK BAŞVURUSU NEDİR?



Asal sevk başvuru ekranından asker adayları gideceği birlikleri görüntüleyebiliyor, sevk için gerekli evraklarının çıktısını alabiliyor. E-devlet üzerinden yapılan işlemler şu şekilde sıralanıyor:



Hizmet Seçimi



Er Sınıflandırma Sonucu



Sevk Bilgilendirmesi



Sevk Kişisel Bilgiler



Sevk Başvuru Bilgilendirme



Sevk Belgesi