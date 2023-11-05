Asansör 3. kattan zemine çakıldı

Elazığ'da 11 yaşındaki çocuğun içinde olduğu asansör, 3. kattan zemine düştü. Yaralanan çocuk hastanede tedaviye alındı.

Asansör 3. kattan zemine çakıldı
KYK yurdunda yine asansör arızası

KYK yurdunda yine asansör arızası

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'da Kırklar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan 10 katlı bir binada, 11 yaşındaki E.K.’nin içerisinde olduğu asansör, 3. kattan zemine çakıldı.

Asansör 3. kattan zemine çakıldı - 1

Düşmenin etkisiyle çocuk yaralanırken, bağırış seslerini duyan bina sakinleri, çocuğu güvenli bölgeye alarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Asansör 3. kattan zemine çakıldı - 2

E.K., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asansör 3. kattan zemine çakıldı - 3

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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