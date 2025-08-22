Asansör 5'inci kattan düştü, 2 işçi yaralandı
Tamir ettikleri asansörün halatının kopması sonucu kabin içinde 5'nci kattan zemine düşen 2 işçi yaralandı.
Aksaray'da meydana gelen asansör kazasında 2 işçi ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy mahallesindeki 5 katlı bir binada yaşandı.
21 yaşındaki Burak İbar ve 16 yaşındaki Mustafa Ali Akdoğan bir binanın 5'inci katında arızalanın asansörü kabinin içinde tamir etmeye başladı.
Bir süre sonra halat koptu, asansör kabini zemine düştü.
Kabundaki işçiler İbar ve Akdoğan da yaralandı.
Ekiplerin müdahalesiyle asansör kabininden çıkartılan işçiler, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
16 yaşındaki Mustafa Ali Akdoğan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
