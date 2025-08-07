Asansör bakımı sırasında patlama: Yaralılar var

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ceylanlar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda, Sefa G. (30) ile Muhammet E. (26) binadaki asansörün bakımını yaptıkları sırada elektrik kaynaklı küçük çaplı bir patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan iki işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karşı apartmanın güvenlik kamerasıyla görüntülenen olayda apartmanın garaj kapının patlamanın etkisiyle yerinden çıktığı görüldü.

Sefa G. ve Muhammet E.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.