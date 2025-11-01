Asansör bakımına gitti: Ayağı halatla makara arasına sıkıştı
Hatay’da asansör halatıyla makara arasına ayağını sıkıştırarak yaralanan vatandaşı itfaiye kurtardı.
Olay, İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi’nde bulunan bir binada yaşandı. Binada bulunan asansöre bakıma gelen M.B. isimli şahıs, halat ile makara arasına ayağını sıkıştırarak yaralandı.
Mahsur kalan vatandaşın yardımına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. Yaralı vatandaş, ekiplerin titiz çalışmasıyla, kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaş hastanede tedavi altına alındı.