Asansör boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti

Olay dün gece saatlerinde Elazığ Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binada yaşandı.



Erdinç Köse, asansör boşluğundan düştü. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Köse’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Erdinç Köse’nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.