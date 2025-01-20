Asansör boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sacır Mahallesi'ndeki bir ikamete ev taşıyan şirketin çalışanı Muhammet Eroğlu (18) asansör boşluğuna düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Asansör boşluğundan çıkartılan Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.