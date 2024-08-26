Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde, çalıştığı inşaatın 6. katından asansör boşluğuna düşen 50 yaşındaki Muhyettin Aka yaşamını yitirdi.

Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

'in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Yunus Bey Caddesi'ndeki inşaatta çelik kapıları takan Muhyettin Aka (50), 6. katta dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhyettin Aka'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ve savcının olay yerinde incelemesi sonrası Aka'nın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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