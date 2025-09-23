Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı’ndaki bir inşaatın 5’inci katında sıva yapan Muhammet Yavuz, altındaki kalasın kırılması sonucu asansör boşluğuna düştü.



Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



OLAY YERİNDE CAN VERDİ



Ekipler, Yavuz’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Muhammet Yavuz’un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.