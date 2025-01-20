Asansör boşluğuna düşen işçiden acı haber

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde inşaat halindeki apartmanın 5’inci katında sıva yapan Ali Çar (37), 11 Ocak’ta saat 11.00 sıralarında dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan Ali Çar, Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ali Çar, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Mardin'den iş için Osmaniye'ye geldiği belirtilen Ali Çar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.