Asansör boşluğuna düşen işçiden beş gün sonra acı haber
Batman'da bir inşaatta asansör montajı yapılırken altıncı kattan düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Batman'da geçirdiği iş kazası sonucu yaralanan işçi, yaşamını yitirdi.
Olay, 7 Mayıs’ta Sason'da meydana geldi.
Bir inşaatta asansör montajı yapan Nusret Bozyel, dengesini kaybederek altıncı kattan düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bozyel, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bozyel, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Bozyel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sason İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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