Asansör boşluğuna düşen muhtardan acı haber

Tabakhane Mahallesi'ne arkadaşıyla büyükbaş hayvan satın almak için gelen Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Mollaoğlu Mahallesi Muhtarı Enver Pekin (41), Atatürk Caddesi'nde inşaat halindeki bir binaya girdi.



Bir süre kendisinden haber alamayan arkadaşı, binaya girdiği sırada Pekin'in asansör boşluğuna düştüğünü fark etti.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Pekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Pekin'in cenazesi, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.