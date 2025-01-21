Asansör boşluğuna düşen öğretim üyesinden acı haber

Eskişehir'de asansör boşluğuna düşen Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Selahattin Ateş yaşamını yitirdi.

Asansör boşluğuna düşen öğretim üyesinden acı haber

Asansör boşluğuna düşen öğretim üyesinden acı haber geldi.

ESTÜ’de görev yapan Doç. Dr. Savaş Selahattin Ateş, gece saatlerinde asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ateş’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

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