Asansör boşluğuna düşen öğretim üyesinden acı haber geldi.

ESTÜ’de görev yapan Doç. Dr. Savaş Selahattin Ateş, gece saatlerinde asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ateş’in hayatını kaybettiği öğrenildi.