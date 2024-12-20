Asansör boşluğuna düşüp öldü

Fuatmorel Mahallesi Vali Hüseyin Aksoy Caddesi'nde yapımı süren 14 katlı binanın 10. katında çalışan Mikail Can Kahraman (20) henüz belirlenemeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.



İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Kahraman'ın cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.