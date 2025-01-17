Asansör boşluğuna düşüp öldü

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi 38. Sokak'ta yapımı süren bir inşaatta Ahmet Balcı (65) dün akşam saatlerinde asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışmaları sonucu düştüğü yerden çıkarılan Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Balcı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.



Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

