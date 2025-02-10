Asansör boşluğuna itilmişti: Yasemin'in katillerinin cezaları belli oldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde 2023 yılının ağustos ayında, bir inşaat alanının asansör boşluğunda ceset olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı.



Ekipler, molozlar ve su birikintisi altında Yasemin Cemre İçlikan'ın (17) cesedine ulaşmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı!na ait kuruluşta koruma ve bakım altında olan kız çocuğunun, kuruluştan izin alarak ayrıldığı ancak geri dönmediği belirlenmişti.



Olayın ardından soruşturma başlatılmış ve kamera görüntülerinin incelenmesinde, E.C, K.D. ve H.B.G'nin maktul İçlikan'la birlikte olayın meydana geldiği inşaat alanına girdikleri, 2 saat sonra ise maktul yanlarında olmadan ayrıldıklarının görüldüğü tespit edilmişti.



Gözaltına alınan 3 çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, cinayeti itiraf eden H.B.G. tutuklanmıştı.

ÜZERİNE MOLOZ ATMIŞLAR

İfadelerinde Yasemin'in cesedi bulunmasın diye üzerine moloz attıklarını da dile getirmişlerdi.