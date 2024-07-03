Asansör ile duvar arasında sıkışan kadın öldü

Yozgat'ta 6 katlı bir apartmanda yaşayan 57 yaşındaki Hülya Uçar, asansörden inmek istediği sırada kabinin aşağı düşmesi sonucu kabinle duvar arasına sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uçar'ın cansız bedeni sıkıştığı yerden Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Uçar'ın naaşı, otopsi için hastane Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.