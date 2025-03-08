Asansör kabininin olmadığını fark etmedi, aşağıya düştü

Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Sokak'ta bulunan 4 katlı restoranda müşteri olarak gittiği restoranda arızalı olan asansörün kapısını açan ve kabinin olmadığını fark edemeyerek adım atan kişi, birinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı.



İtfaiye ekibi, asansör boşluğuna düşen kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

