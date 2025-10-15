Asansör montajı yapan işçi düşerek ağır yaralandı

Malatya'da bir apartmanda asansör montajı yapan işçi, 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

’nın Battalgazi ilçesinde yapımı tamamlanan 5 katlı bir apartmanda asansör montajı yapan R.K. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan R.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

