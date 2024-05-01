Asansör tamirine giderken araçları alev aldı

Aksaray'dan Eskil'e asansör tamirine gidin işçilerin bulduğu Ali Furat Karakaç (28) yönetimindeki hafif ticari araçta, saat 09.40 sıralarında Aratol Mahallesi'nde kavşakta motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Karakoç da aracı emniyet şeridine park edip, kaputu açık bakmak isterken alevler yükseldi.
Bunun üzerine Karakoç ve yanındaki mesai arkadaşları araçtan uzaklaştı.
İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.
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