Asansörde bıçaklı tacizciye 11 yıl hapis cezası

"BERAATİNİN İSTENİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR"



Mağdur N.T.'nin Avukatı Sevilay Esin Karakuş savunmasında, “Mütalaadaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Sanığın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yönünden beraatinin istenilmesi hukuka aykırıdır." dedi.



Sanığın eylemi kasten gerçekleştirdiğini ifade eden Karakuş şöyle devam etti:



"Kamera kayıtlarında asansör beklerken sanığın cebinden bıçağı çıkartarak tekrar cebine koyduğu görülmektedir. Sanığın kasten ve tasarlayarak olay yerine geldiğini kamera görüntülerinden net olarak anlamaktayız. Ayrıca sanık bıçağın yanlışlıkla düştüğünü ve müvekkilin yaralanmadığını söylemektedir. Ancak hastane kayıtlarında müvekkilimin elinden yaralandığı görülmektedir. Sanığın beyanları çelişkilidir. Özellikle bu duruma dikkat edilmesini istiyoruz. Müvekkil başarılı bir öğrenciyken şu an okuluna gidemiyor. Kendisi okulu bırakma derecesine gelmiştir. Olayın üzerinden zaman geçmesine rağmen hala tek başına bir yere gidememektedir. Şikâyetçiyiz cezalandırılmasını istiyoruz.”



"TAM GÖRÜNTÜNÜN YER ALDIĞI KAMERA GÖRÜNTÜSÜ YOK"



Sanık Ali K.,’nın Avukatı Ali Haydar Karaca savunmasında, “Biz dosya kapsamında suçun yasal unsurlarının oluşmadığını düşünüyoruz. Mağdurun hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasındaki beyanlarından sanığın özel bölgelerine dokunmadığını söylemiştir. Dolayısıyla cinsel taciz suçu kapsamında olay kalmaktadır. Mağdurun beyanlarının hepsi doğru olsa dahi sadece cinsel tacizden yargılanması gerekir. Daha öncede dosya görevsizlik kararıyla asliye cezaya gönderilmiştir. Suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Olay asansörde gerçekleşmiştir. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun unsurları da oluşmamıştır. Olayın tam görüntüsünün yer aldığı bir kamera görüntüsü yoktur. Mağdurun beyanlarının kendi içerisinde çeliştiği görülmektedir. Müvekkil 10 aydır tutukludur. Biz tahliyesini ve beraatini istiyoruz.” diye konuştu.

11 YIL HAPİS CEZASI



Beyanların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Ali K. 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl, "cinsel taciz" suçundan ise 9 yıl olmak üzere toplam 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

