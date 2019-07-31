İstanbul Başakşehir'de boynundaki ip bindiği asansörün kapısına sıkışınca asılı kalan çocuğu ablası kurtardı.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kayaşehir Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde oynayan 3 çocuk, eve gitmek için asansöre bindi.
Boynunda oyun oynadıkları iple asansöre binen çocuklardan biri asansörün hareket etmesiyle kapıya sıkışan ipte asılı kaldı.
Asansöre beraber bindiği ablası bir taraftan asılı kalan çocuğu ayaklarından tuttu, bir taraftan da asansörün düğmesine basarak kabini durdurmaya çalıştı. Kabini durduran kız çocuğu, çocuğun boynundaki ipi çıkarmayı başararak, boğulmaktan kurtardı.
Asansörde üç çocuğun yaşadığı dehşet anları ise, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.