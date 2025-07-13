Asansörde yangın paniği

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki düğün salonunda yangın paniği yaşandı.



Olay Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin üst katındaki düğün salonunda yaşandı.



Düğün sırasında salonda iki kez elektrik kesintisi meydana geldi. Ardından asansör bölümünden duman yükselmeye başladı.



Karanlığa gömülen salon dumanla kaplandı.



Davetliler panikle dışarı çıkarken iki kadın ve iki çocuğun asansörde mahsur kaldığı anlaşıldı.



Kısa süre sonra düğün salonuna ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, asansörde mahsur kalanlar kurtarıldı.



Dumandan etkilenen 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.



Yangının çıkış sebebi inceleme sonucu belli olacak.

