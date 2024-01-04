Asansöre binen kediyi ezerek öldürdü

İstanbul Başakşehir'de, bir sitenin asansöründe kediyi ayaklarıyla ezerek öldürdüğü tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.



1 Ocak'ta, Ziya Gökalp Mahallesi'nde sitede bir kedinin öldürüldüğüne yönelik ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.



Olay yerinde incelemelerde bulunan polisler, kediyi öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu kimlik bilgilerine ulaşılan İ.K. (29) dün Sarıyer Pınar Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde yakalandı.



Sabıkalı olduğu belirlenen şüpheli İ.K'nin, asansörden inen kediyi takip edip site içerisinde yakaladığı hayvanı öldürdüğü tespit edildi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan emniyette işlem yapıldı.



