Asansörle duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Arnavutköy’de bulunan bir mobilya fabrikasında çalışan 19 yaşındaki yabancı uyruklu işçi asansör ile duvar arasında sıkışarak feci şekilde can verdi. Polis, olayla alakalı çalışma başlattı.

Asansörle duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Hadımköy Mahallesi General Mustafa Özyanar Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında çalışan Ali Hasan isimli yabancı uyruklu şahıs asansöre bineceği esnada gerçekleşen kayma sonucunda asansör ile duvar arasında sıkıştı.

Sıkışan işçi, fabrikadaki diğer işçilerin yardımıyla kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 19 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi. Polis olayla alakalı çalışma başlattı.

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