Asayiş uygulamasında bin 787 kişiye kimlik sorgusu yapıldı

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 82 personel ve Çevik Kuvvet Timi'nden 1 personelin katılımıyla 21.00-23.30 saatleri arasında asayiş uygulaması yapıldı.

İsmet İnönü Caddesi ve Vural Sokak üzerinde gerçekleştirilen uygulamada bin 787 kişiye kimlik sorgusu yapılırken, 2 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Bölgede 56 umuma açık yerin de denetlendiği çalışmalarda 3 işletmeye işlem uygulandı. Ayrıca 532 araç kontrol edilirken, 38 araç sürücüsüne de çeşitli trafik kuralı ihlallerinden ceza yazıldığı öğrenildi.