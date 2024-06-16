Asayiş uygulamasında bin 787 kişiye kimlik sorgusu yapıldı

Eskişehir'de polis ekiplerince belli bölgelerde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bin 787 şahsa kimlik sorgusu yapılırken, kuralları ihlal eden işletmelere ve araçlara ceza yazıldı.

Asayiş uygulamasında bin 787 kişiye kimlik sorgusu yapıldı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 82 personel ve Çevik Kuvvet Timi'nden 1 personelin katılımıyla 21.00-23.30 saatleri arasında asayiş uygulaması yapıldı.

İsmet İnönü Caddesi ve Vural Sokak üzerinde gerçekleştirilen uygulamada bin 787 kişiye kimlik sorgusu yapılırken, 2 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Bölgede 56 umuma açık yerin de denetlendiği çalışmalarda 3 işletmeye işlem uygulandı. Ayrıca 532 araç kontrol edilirken, 38 araç sürücüsüne de çeşitli trafik kuralı ihlallerinden ceza yazıldığı öğrenildi.

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