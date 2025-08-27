ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol: "Çelik Kubbe bizi dünyada önemli bir oyuncu haline getirdi"

ASELSAN Genel Müdür Ahmet Akyol, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından teslimatı yapılan Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi ve şirketin yeni projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akyol şunları kaydetti:

"Bizim için bayram gibi bir günü gerçekleştirdik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün konuklarımıza teşekkür ederiz. Bizi böylesine bir günde yalnız bırakmadıkları için. ASELSAN'ın 50'inci yılındayız. Bizim için ayrı bir değeri var. Milletin bize emaneti bir şirketimizdir. Şu anda 50 yıllık yatırımlarımızla geldiğimiz nokta çok gurur duyulan bir noktadır. Gelecek 50 yılın da temellerini attık. Bugün ASELSAN'ın 5-6 farklı tesisi var. Yaklaşık 5 bin dönüm hepsi, test alanları dahil. Bugün tek seferde 6 bin 500 dönümlük bir arazide Cumhuriyet tarihinin bugüne kadar ki en büyük yatırımının temellerini attık. bir taraftan da Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisinin temellerini atmış olduk. Türkiye'nin geleceğine yakışır bir tesise başladık. Bu tesis gelecek 50 yılımızın vizyonumuzu ortaya koyuyor. Artık yeni dönemde gerçekten iddiaamızı Avrupa ve dünyada ortaya koyuyoruz. Bugün birçok parametrede dünya liginde oynuyoruz. Buna yakışır bir tesis de oldu. Başta hava savunma olmak üzere son derece kritik teknolojilerinin üretim ve tasarımları yapılacak.

"ASELSAN 2 MİLYON ÜRÜN VERDİ"

Bugün 14 tesisimizin açılışını yaptık. Bu 14 tesis devreye girdi ve üretim kabiliyetimizi yüzde 40 genişletme kabiliyeti sundu. Bu 4 bin yeni istihdam oluşturdu bize ve uzun yıllardır tasarladığımız 500'ü aşkın envarte ürünümüz var. Bu yeni temel atma bunu daha farklı bir mecraya taşıyacak. ASELSAN tasarımda çok önde. Bu konuda dünyada örnek gösterilen bir şirket. Türkiye'nin en fazla AR-GE personeli çalıştıran şirketi. 8 binin üzerinde AR-GE personelimizi var. Türkiye'de en fazla AR-GE projesi yürüten şirket ayrıca. ASELSAN bugüne kadar 2 milyon ürün vermiş envantere. Haberleşmeden mühimmata, elektro optikten radara, eletkronikten hava savunmaya ve radara kadar. Daha fazlasını yapmak durumundayız. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı hep birlikte izliyoruz. Etrafımızda gerilimler, savaşlar hiç bitmiyor. bunlara hazırlıklı olmak, Türkiye'nin imkanlarını geliştirmek için üretimi artırmak önemli. Bir taraftan da ihracat çalışmalarımız var. Yeni tesisimiz yeni bir ASELSAN daha kurulması demek.

Yeni laboratuvarlar kuruyoruz. Bugünün teknolojisini geliştirirken yarına da yatırım yapmak adına. AR-GE faaliyetleri arttıkça yeni ürünler, yeni ürünler içinse yeni tesisler gerekiyor.

"DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİNDEN DAHA İLERİ BİR BAKIŞ AÇISI KATTIK"

Çelik Kubbe projemizin 47 araçtan oluşan bölümünü teslim ettik. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Bugünün anlamı bu kadar büyük bir grubu tek seferde teslim ettiğimiz, kapasite artışlarının sonuçlarını gördüğümüz bir gündü. Bunu bütün Türkiye sathına yaymak için de diğer paydaşlarımızla devletimizin çizdiği rota kapsamında çalışıyoruz. Teknolojide gidilecek yol hiçbir zaman bitmiyor. Alçak, orta ve yüksek irtifada değişik tehdit türleri devamlı gelişiyor. Tehdit yelpazesi sürekli değişiyor. Yeteneklerimizi çoklu üretmek bizim bir işimiz. Bir taraftan yeni yetkinlikleri kazanmak için çalışıyoruz. Çelik Kubbe entegre bir sistem. Tek bir sistem gibi çalışıyor. Bu tesiste bunun yazılımı da geliştiriliyor. Yapay zeka destekli bu sistemi tek bir sistem olarak yönetecek yazılım da bu tesiste gerçekleştiriliyor. Bunun network altyapısı ki TURAN olarak isimlendirdik. Tailing yine bütün bu platformları birbirine bağladığımız, dünyada birkaç ülkenin milli olarak geliştirdiği kendi linklerimizi buna kattık. Bunun yanında sensör katmanında elektronik harp sistemlerini de ekledik. Dünyadaki örneklerinden biraz daha ileri bir bakış açısıyla. Düşük görünürlüklü uçakları tespit etme yeteneklerini konseptimize ekledik. Buna engelleme tarafında hizmet eden sistemlerimiz de var. Bir taraftan yeni tehditlere yeni silahlar, bir taraftan bunların entegre çalışması, bir taraftan da seri üretimle Türkiye sathına yayılması konusunda yoğun bir gayret içerisindeyiz.



"SİHA'LARI DA BU SİSTEME ENTEGRE ETMEYİ PLANLADIK"

Aslında bizden sonra bu işe başlayan ülkeler oldu. Çelik Kubbe bizim 2 sene önce ortaya koyduğumuz bir vizyondu. Bizden sonra bu işe girenler de oldu. Dolayısıyla gittiğimiz yolun ne kadar doğru bir yol olduğunu gösteriyor. SİHA'ları da bu sisteme entegre planladık. Tespit, teşhis ve engelleme açısından. Kızılelma da bu sisteme eklenecek. Bu entegre mimari bize dünyada bir fark yaratan taraf ki bu anlamda ASELSAN olarak NATO'nun hava savunma konseptini belirleyecek yarışmaya katılmıştık. Türkiye seçilen 5 ülkeden biri oldu. ASELSAN seçilen 5 firmadan biri oldu. Bu yetkinliğimizi NATO'da seçilerek kanıtlamış olduk.

"ÇELİK KUBBE BİZİ DÜNYADA ÖNEMLİ BİR OYUNCU HALİNE GETİRDİ"



50 yılın bir birikimi var burada. Haberleşme ile başlayıp onlarca farklı sistemde teknolojiyi edindikten sonra hava savunma sistemleri edinmeye geçti ASELSAN. Yaklaşık 10 yıllık bir serüvende ürünler çıktı, envantere girdi. Bir sonraki sistem olan entegre, bunları tek bir sistemde çalıştırmak olan kubbeye geçtik. Tüm bu birikim bizi dünyada önemli bir oyuncu haline getirdi. Katıldığımız bu yarışmada seçilmemiz yaptığımız işin dünya liginde standartlarında bir iş olduğunu tescillemiş oldu. Bu açıdan uluslararası projelerin paydaşı olmak bizim zaten öncelikli bir yol haritamız. Doğru yolda gittiğimizi iyi bir yolda gittiğimizi kanıtlayan bir sonuç oldu.

"TSK İLE ET VE TIRNAK GİBİYİZ"

ASELSAN olarak Türk Silahlı Kuvvetlerle omuz omuza yapıyoruz bu işleri. Adeta et ve tırnak gibiyiz. İmkan buldukça bütün ekiplerimiz ile sahadayız. Onlarla birlikte sık sık güncel gelişmeleri değerlendiriyoruz. Bir taraftan kendi içimizde ASELSAN'ın bir Harekat Analiz Kurulu var. Buralarda da dünyada olup bitenleri çok yakından takip ediyoruz. Coğrafyayı yakından takip ediyoruz.

Son dönemde hava savunma özelinde birkaç yıldır kamıkaze dronların, insansız sistemlerin devreye girdiği bir manzara ile karşı karşıyayız. Geçmişte sadece menzil konuşulurdu hava savunmada. Artık çok katmanlı yeni nesil sistemleri de karşılayacak anlayış bu performansı ortaya koymak için gerekli hale geldi. Değişimin temeli de burada. Bunların entegre çalışması, bunları yapay zekanın yönetmesi gerekiyor.

"KIZILELMA İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI LİGİNDE YENİ BİR ÇAĞ AÇTIRACAK"

İnsansız sistemler dünyada yayılacak. O taraflara da yatırım yapıyoruz. Bugün temelini attığımız tesis, sadece ASELSAN için değil tüm savunma sanayi için kıymetli. ASELSAN'ın şöyle bir rolü var: Bütün platformlara da ürün veren bir şirket. Yarın Mavi Vatan'da olacağız hep beraber. Orada gördüğünüz bütün gemilerin bütün silah ve sensörleri ASELSAN ürünü. Bütün tanklarımızdaki 10'dan fazla sistem, denizaltılarımız, KAAN'ımızın tüm bileşenleri. Benzer şekilde uydularımız ve İnsansız hava araçlarımız ve Kızılelma'mız. Kızılelma'ya ayrı bir parantez açmak isterim. Önümüzdeki dönemde Kızılelma'yı da sahaya göreceğiz. Biz önemli bir paydaşıyız. Teknik olarak şunu söyleyebilirim. Oraya ülke olarak yaptığımız yatırım, bizi ülke olarak, insansız hava araçları liginde yeni bir çağ açtıracak. Biz o projenin radar tarafında, düşük görünürlük tarafında, elektro-optik hedefleme sistemi tarafında Baykar firmamızla çalışıyoruz. Bizim için birçok insanlı uçaktan daha fazla etkinlik sağlayan yeni nesil bir hava gücü olacak. Adeta Türkiye'yi gökyüzünde kural koyan bir konuma çıkaracak.

Önümüzdeki dönem, Türkiye'nin bu yeni geliştirdiği sistemlerin sahada fark yaratacağını da izleyeceğiz.

"AR-GE YATIRIMLARINDA YÜZDE 42'LİK BİR ARTIŞ OLDU"

Tüm bu çalışmaları yaparken finansal performansımızı öncelikli konu olarak ele alıyoruz. AR-GE yatırımları, altyapı yatırımları ve diğer gelirlerimizle bu dengeyi çok gözetiyoruz. İlk 6 aylık sonuçlarda yüzde 11'lik ciro artışını sağladık. AR-GE yatırımlarında yüzde 42 artış oldu. Altyapı yatırımlarında yaklaşık iki kat bir artış sağladık. Bununla birlikte ticari borçlarımızı azalttık, serbest nakit akışımız pozitife döndü. Şunu özellikle belirtmek isterim. Bu şirket Türk Silahlı Kuvetleri Vakfı'nın bir şirketi. Devamlı verimlilik artışının sağlandığı bir şirket olarak yönetiliyor. Bu bizi Borsa İstanbul'un en değerli şirketi konumuna taşıdı. Bundan sonra da bütün bu yatırımları bu anlayışla planladık. Yatırımlarımızı yaparken, bu finansal disiplinin korunduğu, verimlilik artışının devamlı yapıldığı ve ihracat odaklı büyümenin sürdürüldüğü bir yaklaşımla yolumuza devam edeceğiz.

"ASELSAN'I KÜRESEL BİR TEKNOLOJİ DEVİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

93 ülkeye bugüne kadar ihracat yapmayı başardık. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar ihracat sözleşmesi imzalamıştık. Bu yıl da ilk 6 ayda 1.3 milyar dolarlık imza attık. Zorlu coğrafyalarda, zorlu yerlerde çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu bizim şirket olarak temel vizyonumuz. Şirketimizi küresel bir teknoloji devine dönüştüreceğiz. gidecek çok yolumuz var. İhracatı bu yolda en önemli politika olarak uyguluyoruz.

"TÜRKİYE'NİN EN DONANIMLI KADROSUNA SAHİBİZ"

ASELSAN'ın en nitelikli markası yetişmiş insan kaynağı. Bütün bu çalışmalar insanla oluyor. 13 bine yakın çok nitelikli ve yetenekli bir kadromuz var. Türkiye'nin en donanımlı kadrosu. İçinde bulunduğumuz yılda, ASELSAN'a yurt dışından geri dönen mühendis sayısı, ayrılanların tam iki katına ulaşmış durumda.

Bugün 25 ülkede fiziken ASELSAN'ın varlığı var. Çalışanlarımız ihracat odaklı büyümenin getirdiği bu anlayışla aslında küresel bir şirkette çalışmanın tadını da alıyorlar. İlk 8 ayda binden fazla başvuru oldu dönmek isteyen. İlk 8 ayda geçen yılın tamamını aştık.

Sayın NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin ciddi bir kapasitesi ve kabiliyeti olduğunu tüm paydaşlara söylüyor. Giderek artan bir işbirliğimiz var. Yeni başka girişimlerimiz var. Bunu dünyanın her yerinde sürdüreceğiz.



"800'DEN FAZLA ALT BİLEŞENİ MİLLİLEŞTİRDİK"

Millileşme savunma sanayinin temel politikası. Millileştirme bizde direktörlük seviyesinde bir birim. Bugün kadar 800'den fazla alt bileşeni ASELSAN olarak paydaş firmalarımızla birlikte millileştirdik. 1 milyar dolardan fazla kaynak bu sayede Türkiye'de kaldı. Ana prensibimiz bizi başkalarından izin alacak şekilde zor durumda bırakacak bileşenleri sıfıra indirmek. ASELSAN özelinde şu ürün bize verilmedi diye bizi durdurabilecek bir şey kalmadı diyebilirim. Yerli olmayan hiçbir bileşen bırakmadık. Eninde sonunda biz Türk mühendisleri bu işi başarıyoruz. Bu işin ambargosunu düşünenler kaybediyorlar.

"KİMSEYE MAHKUM OLMAYAN BİR ANLAYIŞLA DEVAM EDECEĞİZ"

ASELSAN geçen sene KOBİ'lere 2 milyar dolar iş sağladı. Türkiye'de kalan döviz, bizim sağladığımız ürünlerde de maliyet olarak yüzde 22'ye varan avantaj elde ettirdi bize fiyat olarak. Bu da Silahlı Kuvvetlerimize daha uygun maliyetlerde ürün sağlamak demek. Biz bu misyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Hiçbir ülkenin bizi durduramayacağı anlayışıyla gideceğiz ama her zaman işbirliğine açık, uluslararası projelerin parçası olan, kimseye mahkum olmayan bir anlayışla devam edeceğiz."