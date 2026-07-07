ASELSAN Genel Müdürü Akyol NTV'de: "Zirve yeni fırsatlar yaratacak"

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36'ncı⁠ ⁠NATO Zirvesi , transatlantik savunma üretimi ve buna ilişkin yatırımların ön planda olacağı Savunma Sanayii Forumu'yla başladı.

Foruma katılan şirketlerden biri Türk savunma sanayisinin önemli şirketlerinden ASELSAN oldu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, forum devam ederken NTV yayınına katılarak açıklamalarda bulundu.

“ANKARA NATO 3.0'IN İLAN EDİLDİĞİ YER OLABİLİR”

Ankara Zirvesi öncesi ittifakın yeni bir evresi olarak ifade edilen NATO 3.0'ün konuşulduğunu söyleyen Akyol, "Belki Ankara bunun ilan edildiği yer olacak." diyerek Türkiye 'nin NATO için önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin ittifaka üye olduğu dönemde coğrafi avantajı ile öne çıktığını anlatan Akyol, "Soğuk Savaş'tan sonra en büyük ikinci orduya sahip olması da bunun yanına eklenmişti. Artık çok güçlü bir savunma sanayisi de olan bir ülke olarak NATO içerisindeki konumu daha güçlenmiş, diplomatik gücü yanına eklendiğinde NATO'nun en kıymetli müttefiklerinden biri haline gelmiş bir ülkeyi konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

RUTTE'NİN ASELSAN ZİYARETİ

ASELSAN'ın 51 yıl önce yolculuğunda, NATO'ya ciddi katkılar veren bir şirket olduğunu anlatan Akyol, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladıklarını anımsatarak şunları anlattı:

"- Geçtiğimiz aylarda Sayın Rutte'yi de ağırladık. Biz ASELSAN olarak ittifaka katkımızı giderek artırdığımızı rahatlıkla ifade edebilirim. Bir yıl içerisinde aldığımız siparişlerin yüzde 27'sini o yıl içerisinde verebilecek seviyelere çıktık. Bu çok iddialı rakamlar. Seri üretim kabiliyetlerimizi sadece iki yılda yüzde 40 artırdığımızı gösterdik."

"ZİRVEDE YENİ FIRSATLAR OLACAK"

ASELSAN ve Türkiye'nin son 20 yılda büyük mesafe katettiğini belirten Akyol, "Bu işlere erken başlamanın avantajlı dönemini yaşıyoruz." dedi.

Şu an 21 NATO ülkesinin ASELSAN ürünleri kullandığını ifade eden Akyol, beş NATO ülkesinde de şirketin fiziki ofisi olduğunu belirtti.

Zirve kapsamında ittifaka üye ülkelerin heyetlerinin ASELSAN'ı ziyaret ettiğini anlatan Akyol, "Daha büyük işbirliklerine geçeceğimizi öngörüyorum. Yeni işbirliklerinin olacağını söyleyebilirim." dedi.

“AMBARGOYU YAŞADIK DAHA İYİSİNİ YAPTIK”

"Geçmiş dönemde biz ülke olarak milli menfaatlerimizi koruduk ve anlamsız engellemelerle karşılaştık." diyen Akyol, Türk mühendislerin daha iyisini yaparak bu engellemelere karşı koyduğunu anlattı.

"Ambargoyu yaşadık daha iyisini yaptık." diyen Akyol, "Pazar kaybetmemek için 'bizden de alın' diyen anlayışa dönenler oldu. Her şeyi çözdüğümüzü iddia etmiyoruz. Bu büyük bir yolculuk." şeklinde konuştu.