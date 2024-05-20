ASELSAN personel alımı yapıyor (ASELSAN boş pozisyonları ve başvuru şartlarını duyurdu)

ASELSAN İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



ASELSAN İş Başvuru Formu'nu doldurmak için önce bir kullanıcı kaydı oluşturmanız gerekmektedir. Bunun için Kayıt Uygulama Ekranı'ndan "Yeni Kayıt", "Kayıt Güncelle", "Şifremi Unuttum" ve "Şifre Değiştirme" işlemlerinizi yapabilirsiniz.



Kayıt işlemleri için aktif bir e-posta adresine ve T.C. Kimlik numarası bilginize ihtiyaç duyacaksınız. T.C. vatandaşı olmayan ve dolayısıyla T.C. kimlik numarası bilgisine sahip olmayan adaylarımız e-posta adresleriyle kayıt işlemlerini yapabilmektedirler.



Kaydınızı oluşturup doğru şifre ve doğrulama kodunu girdiğiniz zaman iş başvuru sistemi ekranına yönlendirileceksiniz. Bu ekrandan mezuniyet durumunuza göre başvuru tercihinizi işaretleyerek ilgili soruları cevapladıktan sonra ASELSAN yönergelerine uygun bir aday iseniz iş başvurunuzu yapmaya başlayabilirsiniz. Formu doldururken "Başvuruyu Kaydet" tuşuna bastığınızda bilgileriniz doldurduğunuz kadarıyla kaydedilir ancak ASELSAN'a gönderilmez; başvurunuzu tamamladığınızda "Başvuruyu ASELSAN'a Gönder" tuşuna basmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra başvurunuz değerlendirilebilmek için başvuru havuzumuza ulaşacaktı



AÇIK POZİSYONLAR



Sistem Mühendisi



Elektronik Mühendisi (Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Projeleri)



Radar Elektronik Harp Algoritma Geliştirme Mühendisi



Elektro Optik Sistem Mühendisi



Süreç Tasarım Mühendisi



Kara ve Deniz Seyrüsefer Sistem Mühendisi



Pazar Geliştirme Uzmanı



Seyrüsefer Sistemleri Tasarım Mühendisi



Elektronik Tasarım Mühendisi



Donanım Tasarım Mühendisi



Çevre Birimleri Elektronik Tasarım Mühendisi



Güdüm Kitleri Proje Mühendisi



Lazer Tasarım Mühendisi



Güdüm Kitleri Proje Değerlendirme ve Analiz Mühendisi



Malzeme ve Güvenilirlik Mühendisi



Güvenilirlik Mühendisi



Tank ve Zırhlı Araçlar Sistem Mühendisi



Sayısal Tasarım Mühendisi



Sayısal Donanım Tasarım Mühendisi