ASELSAN personel alımı yapıyor (ASELSAN boş pozisyonları ve başvuru şartlarını duyurdu)

ASELSAN, KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Kurumun resmi internet adresinden boş pozisyonlar ve başvuru şartları paylaşıldı. Yayımlanan ilana göre, adayların üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor.
ASELSAN İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ASELSAN İş Başvuru Formu'nu doldurmak için önce bir kullanıcı kaydı oluşturmanız gerekmektedir. Bunun için Kayıt Uygulama Ekranı'ndan "Yeni Kayıt", "Kayıt Güncelle", "Şifremi Unuttum" ve "Şifre Değiştirme" işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Kayıt işlemleri için aktif bir e-posta adresine ve T.C. Kimlik numarası bilginize ihtiyaç duyacaksınız. T.C. vatandaşı olmayan ve dolayısıyla T.C. kimlik numarası bilgisine sahip olmayan adaylarımız e-posta adresleriyle kayıt işlemlerini yapabilmektedirler.
Kaydınızı oluşturup doğru şifre ve doğrulama kodunu girdiğiniz zaman iş başvuru sistemi ekranına yönlendirileceksiniz. Bu ekrandan mezuniyet durumunuza göre başvuru tercihinizi işaretleyerek ilgili soruları cevapladıktan sonra ASELSAN yönergelerine uygun bir aday iseniz iş başvurunuzu yapmaya başlayabilirsiniz. Formu doldururken "Başvuruyu Kaydet" tuşuna bastığınızda bilgileriniz doldurduğunuz kadarıyla kaydedilir ancak ASELSAN'a gönderilmez; başvurunuzu tamamladığınızda "Başvuruyu ASELSAN'a Gönder" tuşuna basmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra başvurunuz değerlendirilebilmek için başvuru havuzumuza ulaşacaktı
AÇIK POZİSYONLAR
Sistem Mühendisi
Elektronik Mühendisi (Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Projeleri)
Radar Elektronik Harp Algoritma Geliştirme Mühendisi
Elektro Optik Sistem Mühendisi
Süreç Tasarım Mühendisi
Kara ve Deniz Seyrüsefer Sistem Mühendisi
Pazar Geliştirme Uzmanı
Seyrüsefer Sistemleri Tasarım Mühendisi
Elektronik Tasarım Mühendisi
Donanım Tasarım Mühendisi
Çevre Birimleri Elektronik Tasarım Mühendisi
Güdüm Kitleri Proje Mühendisi
Lazer Tasarım Mühendisi
Güdüm Kitleri Proje Değerlendirme ve Analiz Mühendisi
Malzeme ve Güvenilirlik Mühendisi
Güvenilirlik Mühendisi
Tank ve Zırhlı Araçlar Sistem Mühendisi
Sayısal Tasarım Mühendisi
Sayısal Donanım Tasarım Mühendisi
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