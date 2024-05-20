ASELSAN personel alımı yapıyor (ASELSAN boş pozisyonları ve başvuru şartlarını duyurdu)

ASELSAN, KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) şartı olmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Kurumun resmi internet adresinden boş pozisyonlar ve başvuru şartları paylaşıldı. Yayımlanan ilana göre, adayların üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

ASELSAN personel alımı yapıyor (ASELSAN boş pozisyonları ve başvuru şartlarını duyurdu)

, KPSS şartı olmaksızın yapacağını duyurdu. Kurumun resmi internet adresinden boş pozisyonlar ve başvuru şartları paylaşıldı. Yayımlanan ilana göre, adayların üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

ASELSAN personel alımı yapıyor (ASELSAN boş pozisyonları ve başvuru şartlarını duyurdu) - 1

İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ASELSAN İş Başvuru Formu'nu doldurmak için önce bir kullanıcı kaydı oluşturmanız gerekmektedir. Bunun için Kayıt Uygulama Ekranı'ndan "Yeni Kayıt", "Kayıt Güncelle", "Şifremi Unuttum" ve "Şifre Değiştirme" işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Kayıt işlemleri için aktif bir e-posta adresine ve T.C. Kimlik numarası bilginize ihtiyaç duyacaksınız. T.C. vatandaşı olmayan ve dolayısıyla T.C. kimlik numarası bilgisine sahip olmayan adaylarımız e-posta adresleriyle kayıt işlemlerini yapabilmektedirler.

Kaydınızı oluşturup doğru şifre ve doğrulama kodunu girdiğiniz zaman iş başvuru sistemi ekranına yönlendirileceksiniz. Bu ekrandan mezuniyet durumunuza göre başvuru tercihinizi işaretleyerek ilgili soruları cevapladıktan sonra ASELSAN yönergelerine uygun bir aday iseniz iş başvurunuzu yapmaya başlayabilirsiniz. Formu doldururken "Başvuruyu Kaydet" tuşuna bastığınızda bilgileriniz doldurduğunuz kadarıyla kaydedilir ancak ASELSAN'a gönderilmez; başvurunuzu tamamladığınızda "Başvuruyu ASELSAN'a Gönder" tuşuna basmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra başvurunuz değerlendirilebilmek için başvuru havuzumuza ulaşacaktı

AÇIK POZİSYONLAR

Sistem Mühendisi

Elektronik Mühendisi (Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Projeleri)

Radar Elektronik Harp Algoritma Geliştirme Mühendisi

Elektro Optik Sistem Mühendisi

Süreç Tasarım Mühendisi

Kara ve Deniz Seyrüsefer Sistem Mühendisi

Pazar Geliştirme Uzmanı

Seyrüsefer Sistemleri Tasarım Mühendisi

Elektronik Tasarım Mühendisi

Donanım Tasarım Mühendisi

Çevre Birimleri Elektronik Tasarım Mühendisi

Güdüm Kitleri Proje Mühendisi

Lazer Tasarım Mühendisi

Güdüm Kitleri Proje Değerlendirme ve Analiz Mühendisi

Malzeme ve Güvenilirlik Mühendisi

Güvenilirlik Mühendisi

Tank ve Zırhlı Araçlar Sistem Mühendisi

Sayısal Tasarım Mühendisi

Sayısal Donanım Tasarım Mühendisi

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