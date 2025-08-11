ASELSAN yolunda feci kaza: Genç mühendisin acı sonu

29 yaşındaki Furkan Aygar'ın kullandığı otomobil ile aynı yönde giden başka bir otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait temizlik aracına arkadan çarptı.

Kaza yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kazaya müdahale etti.

ARAÇTA SIKIŞMIŞ

Otomobilde sıkışan Furkan Aygar'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer otomobilin sürücü ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Temizlik aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.