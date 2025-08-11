ASELSAN yolunda feci kaza: Genç mühendisin acı sonu

Ankara'da mühendis Furkan Aygar, ASELSAN'a iş görüşmesine giderken yol kenarındaki temizlik aracına çarptı. Araç içindeki sıkışan genç mühendis hayatını kaybetti.

ASELSAN yolunda feci kaza: Genç mühendisin acı sonu

Gölbaşı ilçesi Ankara Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

29 yaşındaki Furkan Aygar'ın kullandığı otomobil ile aynı yönde giden başka bir otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait temizlik aracına arkadan çarptı.

ASELSAN yolunda feci kaza: Genç mühendisin acı sonu - 1 Araçlar hurdaya döndü.

Kaza yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kazaya müdahale etti.

ARAÇTA SIKIŞMIŞ

Otomobilde sıkışan Furkan Aygar'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer otomobilin sürücü ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Temizlik aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

ASELSAN yolunda feci kaza: Genç mühendisin acı sonu - 2 Olay yeri

GENÇ MÜHENDİS YOLCUSUYMUŞ

Mühendis Furkan Aygar'ın dün tatilden döndüğü ve iş görüşmesi için ASELSAN'a gitmek için yola çıktığı bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...