ASELSAN'dan dronlara karşı EJDERHA. 51 dronu tek tuşla düşürdü

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 51. kuruluş yıl dönümünde, ASELSAN 'ın Gölbek Atış ve Test Merkezinde rekor denemesi gerçekleştirildi.

Vakum elektroniği teknolojisiyle yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreten EJDERHA, ilk aşamada iki farklı kablolu dronu yaklaşık bin metre mesafeden etkisiz hale getirdi. Böylece, geleneksel İHA'lara karşı tedbir sistemlerinin etki edemediği kablolu dronlara karşı, EJDERHA'nın da koruma sağlayabildiği gösterildi. İkinci aşamada ise günümüzde önemli bir risk teşkil eden sürü dron tehdidi, EJDERHA tarafından bertaraf edildi. ASELSAN'ın 51. kuruluş yıl dönümünü temsilen 51 dron aynı anda havalandırıldı. EJDERHA, çoklu tehdit senaryosu doğrultusunda, havalanan tüm dronları saniyeler içinde eş zamanlı olarak etkisiz hale getirdi.

Türkiye 'nin milli ve katmanlı hava savunma mimarisi ÇELİKKUBBE bünyesinde görev yapmak üzere, mini ve mikro sınıf İHA tehditlerini tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen EJDERHA ile ASELSAN, önleyici elektronik harp sistemleri alanında bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

“51 DRONE TEK TUŞLA DÜŞÜRMEYİ BAŞARDI”

Açıklamada, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un görüşlerine de yer verildi. ASELSAN'ın 51. kuruluş yıl dönümünde, çalışanlarla bir araya geldiklerini bildiren Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ASELSAN'ın EJDERHA sistemi, 51 dronu bir füze atmadan, bir mühimmat kullanmadan, tek tuşla düşürmeyi başaran dünyada ilk sistem oldu. EJDERHA, yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla, çağımızın en büyük tehditlerinden biri olan dronları, en efektif imha etmeyi başaran sistemlerden biri haline geldi."