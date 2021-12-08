ASELSAN'dan satış iddialarına yalanlama

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili ASELSAN'dan yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir geçerlilik payı taşımamaktadır" denildi.



ASELSAN'ın satılacağını ilişkin gerçek dışı iddilar ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı şirketin tüm hukuki haklarını saklı tuttuğu vurgulandı.

