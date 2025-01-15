ASELSAN'dan yeni radar tesisi

ASELSAN'dan yapılan açıklamada, 50 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Radar Entegrasyon Merkezi'nin bu yıl başında devreye alındığı ve önemli bir kapasite artışı sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada, planlı siparişler ve büyüme hedefleri doğrultusunda, şirketin mevcut radar üretim kapasitesini 3 katına çıkaracak olan ilave bir tesisin yapımına da bu yıl itibarıyla başlandığı belirtildi.

lave Radar Entegrasyon tesisinin 2027 sonunda hizmete alınmasının hedeflendiği vurgulandı.