ASELSAN'ın ürettiği ani kalp durmalarına müdahale cihazı devreye alındı

Helvacıoğlu, "İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ tarafından sınır kapısına 7 yerli üretim ASELSAN Heartline OED cihazı yerleştirildi. Bu cihazlar, ani kalp durmalarında saniyeler içinde müdahale imkanı sunarak hayat kurtarma potansiyeline sahiptir." dedi.

Cihazların kullanımıyla ilgili personele eğitim verildiğini anlatan Helvacıoğlu, "Bu sayede İpsala Sınır Kapısı yolcular için çok daha güvenli bir geçiş noktası haline geldi." diye konuştu.