ASELSAN'ın ürettiği ani kalp durmalarına müdahale cihazı devreye alındı
ASELSAN tarafından üretilen ani kalp durmalarına müdahale cihazı, İpsala Sınır Kapısı'nda hizmet vermeye başladı.
Ani kalp durmalarında hastaya elektroşokla müdahale edilerek hayata döndürülmesini sağlayan cihazlar, sınır kapısının farklı noktalarına yerleştirildi.
ASELSAN Heartline OED cihazlarının yetkili distribütörü Atacan Helvacıoğlu, yılda 3 milyondan fazla yolcunun geçiş yaptığı İpsala Sınır Kapısı'nda önemli bir sağlık adımı atıldığını söyledi.
"SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE İMKANI SUNACAK"
Helvacıoğlu, "İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ tarafından sınır kapısına 7 yerli üretim ASELSAN Heartline OED cihazı yerleştirildi. Bu cihazlar, ani kalp durmalarında saniyeler içinde müdahale imkanı sunarak hayat kurtarma potansiyeline sahiptir." dedi.
Cihazların kullanımıyla ilgili personele eğitim verildiğini anlatan Helvacıoğlu, "Bu sayede İpsala Sınır Kapısı yolcular için çok daha güvenli bir geçiş noktası haline geldi." diye konuştu.
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