Asfalt üretim tesisine kaçak akaryakıt baskını

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesine çalışma yaptı.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, atık yağların kimyasal işlemlerden geçilerek kaçak akaryakıt üretildiği de ortaya çıkarıldı.



Tesiste yapılan inceleme ve aramada 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.