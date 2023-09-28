Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? 2024 Asgari ücret zammında son durum

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yılın asgari ücret tutarını belirleyecek. Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun tamamına yakınını ilgilendiriyor.



ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.



Yapılan toplantıların ardından aralık ayının son haftasına doğru güncel asgari ücret tutarının belirlenmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

