Asgari ücrete ne kadar zam gelir? Prof. Dr. Cem Kılıç yorumladı

Asgari ücret görüşmeleri için geri sayım sürüyor.

Milyonlarca çalışan, asgari ücret zammı görüşmelerine kilitlenmişken NTV canlı yayınına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Asgari ücrete ne kadar zam gelir? Ne zaman sendikalarla toplantı yapılacak?" sorusuna yanıt verdi.

Aralık ayının ilk haftasında bir toplantı beklediğini belirten Kılıç, "Bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimlendirecektir. Bakanlık hem Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na (TİSK) hem de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) toplantı çağrısında bulunacaktır." dedi.

İlk toplantının genellikle usulen bir araya gelip niyet belirlemek için olduğunu ifade eden Cem Kılıç, bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemediğini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi TİSK ve TÜRK-İŞ'de de toplantılar olabileceğini söyleyen Kılıç şöyle konuştu:

“Bekleyip göreceğiz. Özellikle enflasyonun gidişatına, açıklanan TÜİK rakamlarına bakmak lazım. TÜRK-İŞ kendisi birtakım yoksulluk ve geçim endeksi rakamları açıklıyor. Bütün bunların hepsi masada olacaktır. Genellikle tahminler yüzde 25-30 aralığı gibi."

Bu yıl net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Eğer 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse bu rakam 28 bin 735 TL'ye, yüzde 25 zam gelirse 27 bin 630 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU TARTIŞMASI

Yasaya göre, görüşmelerin aralık ayı itibarıyla başlaması gerekiyor. Ancak "Bu yapıyla toplantıya katılmayız." diyen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tavrını sürdürüyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay; 5 işçi, 5 işveren, 5 de hükümet kanadından temsilcinin olduğu komisyon yapısının adil olmadığını söyledi, komisyon yapısı değişmezse kararlarının kesin olduğunu belirtti.

Gözler ise, hükümetin TÜRK-İŞ'in müzakerelere katılması için bir adım atıp atmayacağında.