Aşı kartı nedir, corona virüs aşı kartı nasıl oluşturulur?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de iki doz aşı olmuş kişilere e-Nabız ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden ‘aşı kartı’ oluşturma imkanı sunuyor.

‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği' kartlarında Türkiye’nin geçen yaz başlattığı güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) da yer alıyor. Bu kimlik kartlarının yurt dışı seyahatlerde de kullanılabiliyor.

Kimlik kartının üzerinde ayrıca bir karekod da bulunuyor. Karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir. Bu kimlik 20.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri yer alıyor.

HES UYGULAMASI ÜZERİNDEN AŞI KARTI NASIL ÇIKARILIR?



HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından “Pasaportlarım”a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girmeniz gerekiyor. Ana ekrana dönerek “Kovid-19 aşı bilgilerim” kutucuğu seçin. Gelen ekrandan “Aşı kartlarımı” tıklayıp ardından ekranın en altına gelen “Aşı kartı oluştur” şeçeneğini tıklayın.

Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek. Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak. Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa “Hesabım” bölümünden tanımlama yapabilecek.

Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.

E-NABIZ İLE AŞI KİMLİĞİ OLUŞTURMA



E-Nabız'da giriş yapıldıktan sonra ana sayfanın üst kısmında yer alan COVID-19 butonuna tıklanır. Ardından COVID-19 aşı kartı butonuna tıklanarak aşı kimliği oluşturulur. Ancak kişi aşı dozlarını tamamlamadıysa bu işlem gerçekleştirilemez.

AŞI KARTINDA YENİ DÖNEM