Asi Nehri'ne düşen genç aranıyor. Ekipler seferber oldu
03.02.2026 09:02
Berkan Karakaya'yı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Hatay'da Asi Nehri'ne düşüp akıntıya kapılan Berkan Karakaya isimli genci bulmak için çalışma başlatıldı.
Hatay'ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisi mevkiinde Asi Nehri'ne düşen Berkan Karakaya akıntıya kapılıp kayboldu.
Durum üzerine mesai arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Dün akşam saatlerinde kaybolan genci bulmak için su altında ve su üstünde çalışmalar aralıksız sürüyor.
Şiddetli yağışla birlikte devam eden çalışmalarda ekipler, nehir içerisinde bulunan sazlık alanlar dahil geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor.