Aşı olmak orucu bozar mı? (Diyanet'ten açıklama)

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar aşı olmanın orucu bozup bozmadığını merak ediyor. İşte Diyanet'ten gelen açıklama...

AŞI OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlardan yoğun olarak ‘Oruçluyken aşı olabilir miyiz?' soruları aldıklarını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Din İşleri Yüksek Kurulu'muzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz” dedi.

Diyanet, resmi internet adresinden ise "Aşı olmak orucu bozar mı?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir."