Aşı olmayan müftü coronadan öldü

Haberler - DHA 26.11.2021 - 10:12
Aydın'ın Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar (50), corona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, geçen hafta rahatsızlandı. Gittiği Nazilli Devlet Hastanesi'nde corona virüs testi pozitif çıkan evli ve 4 çocuk babası Sabancılar, tedaviye alındı.
3 gün önce entübe edilen Sabancılar, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtilen Mehmet Sabancılar'ın, ölümü sevenlerini yasa boğdu.