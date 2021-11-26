Aşı olmayan müftü coronadan öldü

Aydın'da aşı olmadığı öğrenilen 50 yaşındaki ilçe müftüsü Mehmet Sabancılar, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 26.11.2021 - 10:12

Aşı olmayan müftü coronadan öldü

'ın Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar (50), corona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, geçen hafta rahatsızlandı. Gittiği Nazilli Devlet Hastanesi'nde corona virüs testi pozitif çıkan evli ve 4 çocuk babası Sabancılar, tedaviye alındı.

3 gün önce entübe edilen Sabancılar, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtilen Mehmet Sabancılar'ın, ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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