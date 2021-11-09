Aşı olmayan öğretmen corona virüse yenik düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tarih öğretmeni Mehmet Ali Tan, corona virüse yakalanarak hayatını kaybetti.



40 yaşındaki öğretmen, bir ay önce geçirdiği corona virüs hastalığından dolayı Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Hastalığı ağır geçiren Tan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Cenazesi öğle saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına getirilen Tan, Kadıköy’ünde gözyaşları içinde toprağa verildi.

AŞI OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ



Corona aşısı olmadığı öğrenilen öğretmen, evli ve 3 çocuk babasıydı.