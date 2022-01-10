Aşı olmayana iş yeri ruhsatı yok

Kocaeli Karamürsel'de iş yeri açma ruhsatı için aşı zorunluluğu getirildi.

Karamürsel Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla, 2022 yılı itibarıyla iş yeri açma ruhsatı ve ruhsat yenileme işlemlerinde aşı zorunluluğu aranacak.

Bu kişilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan zorunlu aşı takvimine uymuş olmaları gerekecek. Aşı takvime uymayanlara ruhsat verilmeyecek.



Karar esnaflar tarafından memnuniyetle karşılandı. Meclisin aldığı kararı doğru bulduğunu söyleyen eczacı Ferit Doğan Urcan, "Sadece aşı kartı alıp da iş yeri açma değil; iş yerine girecek insanların da hatta içeride çalışanların da bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor" dedi.

"KARARI DESTEKLİYORUZ"



Telefon dükkanı sahibi Şuayip Şahin de alınan kararı desteklediğini belirterek, "Corona virüs tekrar yayıldığı için bu uygulamayı çok yerinde buluyorum. Bence doğru bir karar, sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.



Meclisin aldığı tedbir kararına uyulması gerektiğini belirten esnaf Murat Korkmaz ise "Toplum içine karışacağız. Dolayısıyla aşı olmadan ruhsat almamamız gerekiyordu. Bence mantıklı, topluma karışacaksak bu tür tedbirlere dikkat etmemiz gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"BULAŞ RİSKİMİZ YÜKSEK"



Esnaf arasında da bulaş riskinin yüksek olduğunu ifade eden Salih Korkmaz ise, "Karara katılıyorum, aşı olmadan ruhsat verilmesin. Sonuçta esnafız, bulaş riskimiz yüksek. O yüzden belediyenin aldığı bu kararı destekliyorum" dedi.