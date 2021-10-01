Aşı yaptırmayan öğretmen corona virüse yenik düştü

Nevşehir'de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde muhasebe ve finansman öğretmeni olan Hasan Ali Yıldırım, 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle Covid-19 testi yaptırdı.



Sonucu pozitif çıkan Yıldırım, evinde karantinaya alındı.

5 gün süren karantinanın ardından sağlık durumu ağırlaşan bir çocuk babası Yıldırım, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen Yıldırım, 10 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.



17 yıldır öğretmenlik yapan Hasan Ali Yıldırım’ın cenazesinin Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

