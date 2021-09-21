Aşı yerine taziyeye gitti, corona virüse yakalandı

Gaziantep’te yaşayan bir kişi, aşı randevusu yerine gittiği taziyede corona virüse yakalandı.

Delta varyantına yakalanan Mehmet Aslan, Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Aslan, aşı randevusu almasına rağmen gitmediğini, katıldığı bir taziyede de corona virüse yakalandığını söyledi.

Yaşadığı pişmanlığı tedavi gördüğü yoğun bakım odasından dile getiren Aslan, “Bir hafta önce baş ağrısı başladı ondan sonra eklem ağrıları başladı en son hastaneye geldim test yaptırdım pozitif çıktı. Böyle olacağını bilseydim hemen aşı olurdum" dedi.

"ÇIKTIĞIM AN AŞI OLACAĞIM"



Vücudunun uygulanan tedaviye karşılık verdiğini ve iyileşmeye başladığını vurgulayan Mehmet Aslan, “Taziye yerine gitmiştim oradan bulaştı sanırım. İlk çıktığım an aşı olacağım” diye konuştu.

Aşısız hastaların yoğun bakıma yatış oranının yüksek seviyede olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İlknur Demir, “Bu bizim tahmin ettiğimiz bir durumdu o yüzden üzerine basa basa aşı olunması gerektiğini özellikle vurguluyoruz" diye konuştu.



“AŞILILAR DAHA AZ HASAR ALIYOR"

Aşısız hastalarda istemedikleri sonuçlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Dr. İlknur Demir, “Şu anda aşısız hastalarımız yoğun bakıma daha fazla yatıyorlar ya da ilk aşıyı olduktan sonra 2’nci, 3’üncü doz aşılarını yaptırmamış yarı aşılı vatandaşlarımız geliyor. Aşılı bireylerde bu hastalık daha az hasar vererek seyrederken aşısızlarda tüm akciğeri, diğer organları etkileyerek daha ağır seyrediyor" dedi.

YATIŞ YAPANLARIN ÇOĞUNLUĞU DELTA VARYANTI

Corona virüsün bulaşmasından sonra 3 gün içinde hızla akciğere nasıl yayıldığını gösteren grafikleri gösteren Dr. Demir, hastanede yoğun bakımda yatış yapanların çoğunluğunun delta varyantı olduğunu söyledi.