Aşık Dermani cinayetinin altından suç örgütü çıktı: Yanlışlıkla vurmuşlar

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan çalışmalar sonucunda olayda Çetin Doğru'nun yanlışlıkla öldürüldüğü, şüphelilerin asıl hedefindeki kişinin başka biri olduğu belirlendi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için 107 kilometre boyuncu, 500 ayrı güvenlik kamerasından aldıkları 800 saat görüntüyü inceledi.

MOTOSİKLET YAKILMIŞ OLARAK BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin olayda kullandığı motosiklet İhsaniye köyü yakınlarında yakılmış olarak bulundu.

Polis çalıntı olduğu belirlenen motosikletin izini sürerek olaya karışan kişilerin kimliğini tespit etti.

SUÇ ÖRGÜTÜ ORTAYA ÇIKARILIP YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.

Baskınlarda olaya karışan 14 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında olayı organize eden, motosikleti çalan, motosikleti suç örgütüne veren olayda silah temin eden kişiler belirlendi.

Şüphelilerin hepsinin daha önceden suç kayıtları olduğu öğrenildi.

Olayda silah kullanan Ediz E.A.(19) ile motosikleti kullanan Altan K.'ın (20), onlara yardım eden Güngör T. ile birlikte daha önceden yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

